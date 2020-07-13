Büyükçekmece'de 25 balık adamla deniz temizliği - Son Dakika

Büyükçekmece'de 25 balık adamla deniz temizliği

İstanbul'un gözde plajlarının yer aldığı Büyükçekmece'de balık adamlar ile yapılan sahil temizliğinde denizin dibinden çok az sayıda çöp çıkması herkesi mutlu etti.

İstanbul'un gözde plajlarının yer aldığı Büyükçekmece'de balık adamlar ile yapılan sahil temizliğinde denizin dibinden çok az sayıda çöp çıkması herkesi mutlu etti. Denizin dibinden bulunan çok az sayıda pet şişe ve diğer çöpler belediye ekiplerine teslim edildi .

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İstanbul'da haftasonları vatandaşların akın ettiği Büyükçekmece sahillerinde Büyükçekmece Belediyesi'nin öncülüğünde balık adamların da destek vermesi ile deniz temizliği gerçekleştirildi. 25 balık adam ve onlarca belediye işçisi tarafından yapılan temizlikte, yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridi hem karadan hem de denizden temizlendi. Temizlik çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yakından takip etti. Balık adamlar tarafından denizin dibinde yapılan çalışmalarda çok az sayıda çöpün bulunması herkesi mutlu etti. Yapılan çalışmalarda denizin dibinden çıkarılan az sayıda pet şişe, poşet, ip, ve diğer çöpler belediye ekipleri tarafından geri dönüşüm merkezine götürüldü.


Temizlik çalışmalarının yapıldığı sahilde açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Bugün pazartesi sabahı itibarı ile serbest yüzücü balık adamlar Büyükçekmece sahilinde 1,5 kilometre boyunca deniz dibi temizliği yaptılar. Denizden çıkanlar burada duruyor. Bunlar insan eliyle denize atılan unsurlar. Bereket bizim burada Büyükçekmece halkını eğitim seviyesinin yüksek olması denizin bu şekilde kirletilmesini engelliyor. Ama İstanbul'da vahim bir tabloyu gördüğümüz için üzgünüz. Büyükçekmece sahilindeki kirlilik, diğer ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından oluşturuluyor. Her ne kadar uyarılsa da pet şişeler denize atılıyor. Yetmiyor belediyenin banklarını denize atıyorlar. Bunların tamamı İstanbul'dan geliyor, Büyükçekmece'den bir tane olmuyor. Denizlerimizi koruyamıyoruz. Haliç berbat durumda. Bu Türk ve Müslüman halkına yakışmıyor. Önce inançlı olacağız ve çevremizi koruyacağız" açıklamasını yaptı.


Aktif Balık Adamlar Lideri Kaan Döşdemir ise "Yaklaşık 1,5 kilometre alanda yaptığımız bir etkinlikti. 25 dalgıcın üzerinde dalgıçla katıldık. Bunların 20 tanesi tüplü diğerleri serbest dalıcıydı. Böyle büyük bir alanda yaptığımı ilk temizlik diyebilirim. Bu kadar alanda bu derece çöp çıkması aslında sevindirdi. Çok aktif kullanılan bir körfezin o kadar da kirli olmadığını gösteriyor. Büyükçekmece halkının bu alandaki tutumundan eminiz biliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, İstanbul, Adamlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 25 balık adamla deniz temizliği - Son Dakika
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