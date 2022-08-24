VETERİNER KLİNİĞİ BİRBİRİNE KATAN 3 ARKADAŞIN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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VETERİNER KLİNİĞİ BİRBİRİNE KATAN 3 ARKADAŞIN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA

24.08.2022 11:06

BÜYÜKÇEKMECE'DE, 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE, 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı. Birbirine saldıran iki arkadaş, dövüşerek çevredeki bir veteriner kliniğine girerken, arkakalarından gelen diğer arkadaşlarının tabancayla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Mimaroaba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde konuşan M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürde kavgaya dönüştü. Bir süre sonra A.D, kavgayı bırakıp yürümeye başladı. Peşinden giden arkadaşları caddedeki bir veteriner kliği önünde A.D'yi durdurdu. Burada tekrar kavga başladı. Birbirine saldıran iki kişi, kavga ederek bir veteriner kliniğine girdi. Arkalarından gelen diğer arkadaşları ise silahla A.D.'ye ateş etti. A.D bacağından yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.D.'yi hastaneye kaldırdı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırganları yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlerinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VETERİNER KLİNİĞİ BİRBİRİNE KATAN 3 ARKADAŞIN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: VETERİNER KLİNİĞİ BİRBİRİNE KATAN 3 ARKADAŞIN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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