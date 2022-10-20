Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde, liselilerden tehlikeli hareketler - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde, liselilerden tehlikeli hareketler

20.10.2022 10:32

Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde, liselilerden tehlikeli hareketler Son sürat geçen araçların arasından karşıdan karşıya geçiyor bazıları ise otostop çekip evine gidiyor5'te otostop çekip, üst geçidi kullanmak yerine son sürat giden araçların arasında tehlikeli bir şekilde yolun...

Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde, liselilerden tehlikeli hareketler

Son sürat geçen araçların arasından karşıdan karşıya geçiyor bazıları ise otostop çekip evine gidiyor

İSTANBUL Büyükçekmece'de liseli öğrencilerin E-5'te otostop çekip, üst geçidi kullanmak yerine son sürat giden araçların arasında tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeleri saniye saniye görüntülendi. Aynı noktada geçen sene ise, ehliyetsiz bir sürücü duraktan bekleyen öğrencilerin arasına dalmış olayda 3 genç hayatını kaybetmişti.

Büyükçekmece Kumburgaz Bölgesi'nde bulunan 3 okulun öğrencileri her gün tehlikeli bir şekilde hem kendi hem de araç sürücülerin hayatlarını tehlikeye atacak davranışta bulunuyor. Öğrenciler, okul çıkışı E-5 karayolundan son sürat geçen araçların arasından karşıdan karşıya geçiyor. Bu hareketi üst geçidin hemen altında yapan öğrenciler durakta beklerken yol kenarına da taşıyor.

Otostop çekiyorlar

Tehlikeli hareketlerin yanı sıra durağa gelen otobüslerin az ve dolu olduğunu gerekçe sunan öğrenciler otostop çekerek evlerine gitmeye çalışıyor. Çoğu öğrencinin bu hareketi ise eğlence amacıyla yaptığı ileri sürüldü. Durakta bekleyen kız öğrencilerden biri, "Biz çok uyarıyoruz ama halen devam ediyorlar. Yanlış bence burada çünkü çok ciddi bir kaza oldu" dedi. Bir diğer öğrenci ise otobüsün az olduğu gerekçesi ise benzer hareketlerin yaşandığını söyledi.

Aynı noktada 3 liseli hayatını kaybetmişti

Öğrenciler E-5 kenarındaki otobüs durağında ise geçtiğimiz Haziran ayı başında ehliyetsiz bir sürücü durağa dalmış 3 liseli genç hayatını kaybederken 13 öğrenci ise yaralanmıştı. Durak çevresine ise tedbir alınmadığı ve yanyoldan katılan araçların kontrolsüz bir şekilde yola geçtiği de görüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Büyükçekmece'de 3 gencin öldüğü yerde, liselilerden tehlikeli hareketler - Son Dakika

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