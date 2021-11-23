Büyükçekmece'de 4 katlı binanın bahçesinde çökme oldu - Son Dakika

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın bahçesindeki foseptik çukurunda yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bahçesinde bulunan ve daha önce foseptik çukuru olarak kullanıldığı öğrenilen zeminin üzerindeki toprak, yağış nedeniyle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri, bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada yetkililerin yarın yapacağı incelemenin ardından foseptik çukurunun doldurulacağı öğrenildi.

Bahçesinde çökme meydana gelen binada oturan Mine Çakıroğlu ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Akşam saatlerinde bahçenin iç kısmından evin temeline doğru olan kısım çöktü. Hepimiz çok korktuk, apartman sakinleri olarak belediye, polis ve itfaiyeyi aradık. Binada çok yaşlımız var, bu yağışlı havada nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz. Fen işlerinden binanın durumu ile ilgili haber bekliyoruz."