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BÜYÜKÇEKMECE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN: İŞ YERİ SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

1 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan plastik malzeme fabrikasında yangın çıktı. İran, Afganistan ve Özbekistan uyruklu işçilerin kaçak çalıştırıldığı öne sürülen fabrikada çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de dumandan etkilendi. Fabrikanın daha önce yangına müdahale tedbirlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. Yangının ardından İş yeri sorumlusu Abdül G. gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 4 işçinin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor.
BÜYÜKÇEKMECE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN: İŞ YERİ SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Büyükçekmece, Güncel
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