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Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar... 5 genç araç üstünde böyle seyahat etti - Son Dakika

Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar... 5 genç araç üstünde böyle seyahat etti

20.02.2022 09:26

Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar.

Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar... 5 genç araç üstünde böyle seyahat etti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de trafiğe açık alanda araç üstünde eğlenerek seyahat eden 5 genç bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis tarafından yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Mimaroba Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 5 genç seyir halindeki aracın üstüne çıkarak seyahat etti. Trafiği ve kendi canlarını hiçe sayan gençler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve trafik ekipleri aracı tespit etti. Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uygulandı.

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Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar... 5 genç araç üstünde böyle seyahat etti Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar... 5 genç araç üstünde böyle seyahat etti Son dakika haber | 7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Son dakika haber | 7 araca çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi KAHRAMANMARAŞ - Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı KAHRAMANMARAŞ - Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Büyükçekmece, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar... 5 genç araç üstünde böyle seyahat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hem trafiği hem canlarını tehlikeye atılar... 5 genç araç üstünde böyle seyahat etti - Son Dakika
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