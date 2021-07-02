BÜYÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI APARTMANIN ÇATISI YANDI - Son Dakika

Büyükçekmece'de bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Apartman yöneticisi Hüseyin Coşkun komşularını uyarıp tek tek dışarı çıkmalarını sağlarken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece Yeni Mahalle Dinçol Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın tadilatta olan çatısında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çatının tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın son katında yaşayan Hüseyin Coşun ise komşularını uyararak yangın büyümeden herkesi dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatısı ve en üst katındaki dairelerde büyük ölçüde hasar oluştu. Yangın anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

"HEPSİNİN KAPILARINI ÇALDIM ÇIKARDIM"

Binanın en üst katında yaşayan aynı zamanda da apartmanın yöneticisi olan Hüseyin Coşkun, "Kiremitleri yapıştırırken ateş yaktılar. Daha sonra bırakıp gittiler. Daha sonra ısındı alev aldı. Bir alt daire de benim. İtfaiyeyi ben aradım. Hepsinin kapılarını çaldım çıkardım. Ameliyatlı olan biri vardı, ayağı kırık biri vardı, 3 tane de bebek vardı. Gittim hepsinin kapısını çaldım, 'Çatı yanıyor, çıkın' dedim." dedi.