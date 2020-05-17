BÜYÜKÇEKMECE'DE 6 KATTAN YANARAK ATLAYAN KADIN KAMERADA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen bir kadın, bulunduğu binanın 6 katından aşağıya atladı. Polis , yanarak düştüğü yerde hayatını kaybeden kadının, intihar ettiği üzerinde duruyor.

Olay, Büyükçekmece saat 08.30 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre, 39 yaşındaki Mehtap M.G. eşi ve iki oğlu ile ikamet ettiği apartmanın 6. katındaki dairesinden kendisini yakarak aşağı attı. Alevler içindeki Mehtap M. G. apartmanın yan tarafındaki yeşil alana düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık personelinin yaptığı ilk müdahale sonunda Mehtap M. G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri apartmanın olay yerini güvenlik şeridi ile kapattıktan sonra inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mehtap M. G.'nin cenazesi olay yerine gelen cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Mehtap M. G.'nin düşme anı görüntüsü

-Mehtap M. G.'nin cesedinden görüntü

-İnceleme yapan ekipler

-Cesedin cenaze arabasına bindirilmesi

- İstanbul