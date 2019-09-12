Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de 7'den 70'e herkes kitap okuyor
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Büyükçekmece'de 7'den 70'e herkes kitap okuyor

40 dakika önce

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Okuma Yılı" kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

Büyükçekmece'de 7'den 70'e herkes kitap okuyor, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Okuma Yılı" kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.


Zülfü Livaneli Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen okuma etkinliğine 7'den 70'e çok sayıda okur sever katıldı. Müzik eşliğinde kitap okuma keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.


"Günün stres ve yorgunluğundan uzaklaşmak isteyenleri bekliyoruz"


Tüm vatandaşları kitap okuma etkinliklerine davet eden Başkan Dr. Hasan Akgün, "Hepimiz biliyoruz ki öğrenmenin ve okumanın yaşı yoktur. Kitabını alan vatandaşlar Zülfü Livaneli Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'mizi ziyaret ederek müzik eşliğinde kitaplarını okumanın keyfini yaşıyor. Büyük Büyükçekmece ailem kültür seviyesi yüksek ve okumayı seven bir kitleden oluşuyor. Rehabilitasyon merkezlerini aratmayan bir ortam sağlıyoruz. Günün stres ve yorgunluğundan uzaklaşmak isteyen herkesi okuma etkinliklerimize davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Zülfü Livaneli, Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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