Son dakika... Büyükçekmece'de 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin fezleke hazırlandı - Son Dakika
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Son dakika... Büyükçekmece'de 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin fezleke hazırlandı

30.06.2022 17:51

Gelen son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin fezleke hazırlandı Fezlekede kule yetkilisi 3 kişinin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.

Büyükçekmece'de 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin fezleke hazırlandı

Fezlekede kule yetkilisi 3 kişinin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede kulenin yeteri kadar işaretlenip ışıklandırılmadığı belirtilerek 3 yetkili hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, 10 Mart 2017 tarihinde 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası anlatıldı. Fezlekede, Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin saat 08.20'de, Büyükçekmece ilçesinde TÜYAP Fuar Alanı yakınlarında kuleye çarparak düşmesi sonucu ölümlü hava aracı kazası meydana geldiği belirtildi. Kaza sonucu kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut ile yolcu olarak bulunan Türk vatandaşı Salim Özen ve Rusya Federasyonu vatandaşları olan İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova, Aleksandr Vanın olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fezlekede, yapılan incelemeler sonucu, Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'nin kazaya meydan verebilecek bir kusurunun tespit edilemediği de aktarıldı. Öte yandan kazanın yaşandığı gün görüş açısının çok düşük olduğu da fezlekede kaydedildi. Helikopterin düşmesinden 22 saniye önce pilotun "Kule mule şurdaydı ya" cümlesi de fezlekede yer buldu.

Fezlekede, müteveffa pilotların, uçuş şartlarını koruyamamalarına rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşa devam etmekte ısrar etmeleri neticesinde, kokpit içi konuşmalardan da kuleyi bildikleri, ancak göremedikleri anlaşılan şekilde, kuleye ana palin teması sonucunda kaza meydana geldiği belirtildi.

Fezlekede şüpheliler Mehmet Enis Ö., Osman Naci E. ve Tamer T.'nin yetkili ortakları olduğu Endem İnşaat A.Ş.'ye ait TV kulesinin uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılmamasının kazanın oluşumunda illiyet bağı taşıyan bir unsur olarak görüldüğü kaydedildi.

Şüphelilerin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüphelilerin eylemlerine uyan suçun Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlardan olması nedeniyle dosya iddianamede düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Kaynak: İHA

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