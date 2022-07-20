Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili dava açıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili dava açıldı

20.07.2022 11:25
Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili dava açıldı

Büyükçekmece'de 2017'de helikopterin televizyon kulesine çarparak düşmesi sonucu 2 pilot ve 5 yolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, kuleyi yapıp işleten firmanın 3 yetkilisi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis...

Büyükçekmece'de 2017'de helikopterin televizyon kulesine çarparak düşmesi sonucu 2 pilot ve 5 yolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, kuleyi yapıp işleten firmanın 3 yetkilisi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Mart 2017'de Eczacıbaşı Havacılık AŞ'ye ait helikopterin, 08.16'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkmasının ardından 08.20'de, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin yakınlarındaki bir inşaat firması tarafından yapılıp işletilen kuleye çarparak düştüğü hatırlatıldı.

İddianamede, helikopter kazasında kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut, Eczacıbaşı firmasında görevli Salim Özen, Rus yolcular İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova, Aleksandr Vanin olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem, Tamer Tunca'nın sanık olarak yer aldığı iddianamede, olayla ilgili hazırlanan raporlara göre, Eczacıbaşı Havacılık AŞ'nin kazaya neden olabilecek bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

"Kule standartlara göre ışıklandırılmadı"

Kazanın, helikopterin ana palinin kuleye teması sonucunda meydana geldiği belirtilen iddianamede, "Mürettebata yüklenen bu kusurla birlikte sanıkların yetkili ortakları olduğu firmaya ait televizyon kulesinin uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılmaması kazanın oluşumunda illiyet bağı taşıyan bir unsur olarak görülmektedir." denildi.

İddianamede, geçici, daimi sabit ve hareketli cisimler ile bunların parçalarını ifade eden maniaların hava araçlarına yönelik tehlikeleri azaltmak için işaretlenerek ve ışıklandırılarak yerlerinin gösterildiği belirtildi.

Endem TV Kulesi'nin de bu çerçevede bir mania olduğu vurgulanan iddianamede, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan SHT- HES'in 13. maddesine, SHT-HES'in 'Maniaları belirtmek için görsel yardımcılar' başlıklı 6. ekindeki HAD-ADR-4185 (ICAO EK-14 Cilt 1 Madde 6.1.2.1) maddelerine göre Endem TV Kulesi yüksekliğine sahip manialar işaretlenmeli ve ışıklandırılmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının talebi doğrultusunda kazadan sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2017'de yapılan incelemede, televizyon kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespitte bulunulduğu kaydedildi.

Bu merkezin hava aracı kazası araştırma ve inceleme raporuna göre, televizyon kulesi standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı için Endem İnşaat AŞ'nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu da vurgulandı.

İddianamede, 3 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle ilgili dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Helikopter, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili dava açıldı - Son Dakika

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