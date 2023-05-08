Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

08.05.2023 19:39

Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti gerçekleştirenlere yönelik yapılan operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

780 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Soylu, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Büyükçekmece'de yapılan operasyonda toplam; 780 kilo sıvı/kristal metamfetamin ele geçirildi. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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