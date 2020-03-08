Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı

6 saat önce

Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün katılımı ile sergi açılışı ve belgesel gösterimi ile kutlandı.

Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı, System.String[]

Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün katılımı ile sergi açılışı ve belgesel gösterimi ile kutlandı.


Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin ilki kadın ressamların sanat eserlerinden oluşan serginin açılması ile başladı. Kurdele kesimi ile kapılarını açan sergide tamamı kadınlar tarafından çizilen onlarca tablo sergilendi. Çizdikleri tabloların başında bekleyen kadın ressamlara Belediye Başkanı Akgün, lavanta çiçeği hediye ederek, tabloları tek tek inceledi.


Program Orhan Tekeoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı, Fatma Kalkan, Güler Bal, Melek Yılmaz, Meryem Alpaslan, Seher Toprak, Sevilay Köseoğlu ve Zerge Torun ismindeki 7 girişimci kadının hikayesini anlatan "7 Kibele" adlı belgesel sinema gösterimiyle devam etti. Belgesel gösterimi sonunda konuşan Başkan Akgün, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen her birinin hayatı özel bir hikaye olan, 7 kadının hayatını içeren 55 dakikalık '7 Kibele' isimli belgesel ile onların nasıl bir uğraş verdiklerini gördük. İşte demirci ustası kasap ve ayakkabı ustası olan kadınlarımızı gördük" dedi.


Başkan Akgün, "Kadınlarımızın hikayesini dinledik, çok ayrıcalıklı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladık. Buradaki bu sevgili kadınlarımızın şahsında bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Ama bugün özellikle şunu da ifade etmek gerekiyor. Kadınlara karşı şiddet hareketi, kadınlara karşı işlenen suçların bittiği kadın erkek eşitliğinin kurulduğu bir dünya istiyoruz. İnşallah bu dünyayı hep birlikte kuracağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 00:08:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]