Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Ağaçlandırma Çalışmalarına Hız Verildi

Büyükçekmece'de Ağaçlandırma Çalışmalarına Hız Verildi

1 saat önce

İstanbul'un en fazla yeşil alanına sahip ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'de ağaçlandırma çalışmaları hızla devam ediyor.

Büyükçekmece'de Ağaçlandırma Çalışmalarına Hız Verildi, System.String[]
İstanbul'un en fazla yeşil alanına sahip ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'de ağaçlandırma çalışmaları hızla devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ilçenin her geçen gün daha yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Başkan Akgün, yeni yılda da ağaçlandırma seferberliği ilan etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda çalışmalarını başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'nin dört bir yanında ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ağaç dikim, budama, sulama, bakım ve ilaçlama çalışmalar gerçekleştiriyor. İlçeye kazandırdığı parklar, bahçeler ve yeşil alanlarla yetinmeyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da ağaçlandırma seferberliği başlatmış durumda.

İlçede yeşil alan her geçen gün artıyor

Büyükçekmece'nin doğal güzelliğinin artmasını ve korunmasını sağlayan çalışmalar dört mevsime yayılmış durumda. Kış aylarında mevsime uygun ağaç dikim ve budama çalışmalarına ağırlık veren ekipler, aynı zamanda 24 mahallenin tamamında çeşitli peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyor. Ağaç bulunmayan yol kenarları, cadde ve sokaklara yoğunlaşan ekiplerin çalışmaları Büyükçekmeceli vatandaşlar tarafından da büyük beğeni ve destek görüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

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