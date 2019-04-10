Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Alacak Verecek Meselesi Silahlı Kavgaya Dönüştü (1)

Büyükçekmece'de Alacak Verecek Meselesi Silahlı Kavgaya Dönüştü (1)

2 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Büyükçekmece'de Alacak Verecek Meselesi Silahlı Kavgaya Dönüştü (1), System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de  alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bacağından silahla vuruldu.

Olay saat 14.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yapılan binanın müteahhitti ile toprak sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada toprak sahibi 53 yaşındaki Hamit Dilaver, bacağından silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından silahla yaralanan Dilaver'i ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:26 Kaynak: DHA
Polis, Ulus, Büyükçekmece, Güncel
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