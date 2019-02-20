Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Apartmanda Meydana Gelen Patlama Kamerada

Büyükçekmece'de Apartmanda Meydana Gelen Patlama Kamerada

1 saat önce

Büyükçekmece'de bir apartmanda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de Apartmanda Meydana Gelen Patlama Kamerada, System.String[]
Büyükçekmece'de bir apartmanda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de bir apartmanda iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama saniye saniye kameralara yansıdı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde patlama anı ve vatandaşların panik içinde koşturması yer alıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

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