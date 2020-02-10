Büyükçekmece'de araç içerisinde kanlı infaz - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de araç içerisinde kanlı infaz - Son Dakika

Büyükçekmece'de araç içerisinde kanlı infaz

6 saat önce

Büyükçekmece'de bir aracın içerisinde bulunan iki kişi, silahlı saldırıya uğradı.

Büyükçekmece'de araç içerisinde kanlı infaz, System.String[]

Büyükçekmece'de bir aracın içerisinde bulunan iki kişi, silahlı saldırıya uğradı. Aracı kurşun yağmuruna tutan saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıda araç içerisindeki bir kişi hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerisinde iki kişinin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Zanlılar olay yerinden kaçarken, 34 DN 6506 plakalı aracın içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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