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Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı - Son Dakika

Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı

08.02.2022 13:22

Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı, kadın olay yerinde hayatını kaybetti Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir...

Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı

Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı, kadın olay yerinde hayatını kaybetti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün Mimar Sinan Araç Muayene İstasyonu'nda sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. Muayene istasyonu içinde geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının Suzan Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi olay sonrası morga kaldırılırken servis minibüsü sürücüsü ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gören Yavuz Şahin isimi vatandaş ise yaşananları anlatarak olayı görür görmez yardıma gittiklerini ifade etti.

Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı
Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı
Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı

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Büyükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza...Geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı kadına çarptı - Son Dakika
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