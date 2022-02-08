Üye Girişi
Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza - Son Dakika

Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza

08.02.2022 21:34
Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza

Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün Mimar Sinan Araç Muayene İstasyonu'nda sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. Muayene istasyonu içinde geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının Suzan Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi olay sonrası morga kaldırılırken servis minibüsü sürücüsü ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gören Yavuz Şahin isimi vatandaş ise yaşananları anlatarak olayı görür görmez yardıma gittiklerini ifade etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, Mimar Sinan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement