Üye Girişi
Büyükçekmece'de arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor

04.02.2022 12:26
Büyükçekmece'de arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan boş bir arazide polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları dördüncü günde de devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan boş bir arazide polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları dördüncü günde de devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin Büyükçekmece Pınar Mahallesinde bulunan boş bir arazide dört gün önce helikopter destekli olarak başlattığı çalışmalar sürüyor. İş makineleri ile çalışmalar devam ederken, aramaların kayıp ihbarı üzerine Anadolu Adliyesi tarafından soruşturma başlatılan 39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın cesedine ulaşılmak için olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerince yapılan kazı ve arama çalışmaları ise geniş güvenlik önlemleri ile dördüncü gününde de devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde "kasten öldürme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret etmesinin ardından orada kazı çalışmalarına başlandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Öte yandan, kayıp olan Murat K. hakkında ise 20'den fazla adli sicil kaydının bulunduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Anadolu Adliyesi, Büyükçekmece, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement