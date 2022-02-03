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Büyükçekmece'de arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

03.02.2022 12:42
Büyükçekmece'de arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma nedeniyle, salı günü gece saatlerinde başladığı arama çalışmalarına üçüncü gününde de devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma nedeniyle, salı günü gece saatlerinde başladığı arama çalışmalarına üçüncü gününde de devam ediyor. Kayıp olan bir şahsın cesedinin arandığı öğrenildi.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin salı akşam saatlerinden itibaren Büyükçekmece Pınar Mahallesinde bulunan boş bir arazide iş makineleriyle yaptıkları kazı ve arama çalışmaları sürüyor. 39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ve Murat K.'nın cesedinin arandığı öğrenilmişti. Emniyet ekiplerince yapılan kazı ve arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde "kasten öldürme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret etmesinin ardından orada kazı çalışmalarına başlandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Öte yandan, kayıp olan Murat K. hakkında 20'den fazla adli sicil kaydının bulunduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

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Büyükçekmece, İstanbul, Polis, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika
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