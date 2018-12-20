Büyükçekmece'de Atık Yağları Getirene Tse Belgeli Ayçiçek Yağı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İŞKUR, Bin 500 Kişiyi Kurayla İşe Yerleştirecek! İşte Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti