Büyükçekmece'de, aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de, aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Büyükçekmece'de, kontrolden çıkarak kaldırıma ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Büyükçekmece'de, kontrolden çıkarak kaldırıma ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Silivri istikametine seyreden ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Y, bir otobüsle çarpışmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, kaldırıma ve yol kenarındaki benzinliğin aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, benzinlik çalışanları tarafından Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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