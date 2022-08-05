BÜYÜKÇEKMECE'DE GASP; SÜRÜCÜ DİRENİNCE "SIKIN KAFASINA" DİYE BAĞIRDILAR - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE GASP; SÜRÜCÜ DİRENİNCE "SIKIN KAFASINA" DİYE BAĞIRDILAR

05.08.2022 10:55
BÜYÜKÇEKMECE'DE GASP; SÜRÜCÜ DİRENİNCE "SIKIN KAFASINA" DİYE BAĞIRDILAR

BÜYÜKÇEKMECE'de, Ayhan Bahçekapılı'nın lüks otomobilini park etmesini bekleyen 3 kişi, silah zoruyla aracı gasbetti.

BÜYÜKÇEKMECE'de, Ayhan Bahçekapılı'nın lüks otomobilini park etmesini bekleyen 3 kişi, silah zoruyla aracı gasbetti. Bahçekapalı'nın direnmesi üzerine şüphelilerden biri, "Sıkın kafasına" diyerek bağırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saatlerinde Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Otomobili ile siteye gelen Ayhan Bahçekapılı, aracını otoparka park etmek istedi fakat yer bulamadı. Bunun üzerine tekrar caddeye çıkan Bahçekapılı'nın çevresini otomobili ile gelen 3 şüpheli çevirdi. Belinden tabanca çıkaran şüpheliler, sürücüyü araçtan indirmeye çalıştı. Bahçekapılı'nın direnmesi üzerine bir şüpheli, "Sıkın kafasına" diyerek bağırmaya başladı. Daha fazla direnemeyen Ayhan Bahçekapılı, otomobilinden indi. Şüpheliler otomobili gasbedip olay yerinden uzaklaştı. Bahçekapılı, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KOMŞUMUZ DİRENİNCE 'KAFASINA SIK' DİYE BAĞIRIYOR"

Bahçekapılı'nın komşusu İbrahim Tekin, "Gece saatlerinde otoparka geliyor, yer bulamayınca dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı sırada şüphelileri görüyor. Onlarda lüks bir otomobil var. O sırada bu kişiler de peşinden geliyor. Gelip aracı buraya park ediyor. 3 kar maskeli kişi yanına geliyor. Silahlılar, 'Anahtarı ver' diye bağırıyorlar. Komşumuz da biraz mücadele ediyor. Ne kadar dirense de sonunda bırakıyor. En mutlu olduğumuz taraf kimsenin canına bir şey gelmemesi. Silahı kafasına dayayıp, aracı alıyorlar. Öbür araçta bekleyen şüpheli, komşumuz direnince 'Kafasına sık' diye bağırıyor" dedi.

Görüntü dökümü:

-Gasp anları (Güvenlik kamerası)-Olayın yaşandığı cadde -Olayın yaşandığı sitenin önü-İbrahim Tekin ile röp-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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