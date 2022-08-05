Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saatlerinde Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Otomobili ile siteye gelen Ayhan Bahçekapılı, aracını otoparka park etmek istedi fakat yer bulamadı. Bunun üzerine tekrar caddeye çıkan Bahçekapılı'nın çevresini otomobili ile gelen 3 şüpheli çevirdi. Belinden tabanca çıkaran şüpheliler, sürücüyü araçtan indirmeye çalıştı. Bahçekapılı'nın direnmesi üzerine bir şüpheli, "Sıkın kafasına" diyerek bağırmaya başladı. Daha fazla direnemeyen Ayhan Bahçekapılı, otomobilinden indi. Şüpheliler otomobili gasbedip olay yerinden uzaklaştı. Bahçekapılı, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BÜYÜKÇEKMECE'DE GASP; SÜRÜCÜ DİRENİNCE 'SIKIN KAFASINA' DİYE BAĞIRDILAR - Son Dakika

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