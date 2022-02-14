Üye Girişi
BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

14.02.2022 14:19
BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde aynı eve iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde aynı eve iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.

Büyükçekmece'de bir şüpheli, 2 kez girdiği bir evden jeneratör çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis,

2 ay içinde 6 farklı eve giren şüpheli E.İ.'yi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:06 Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:33:02. #1.12#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement