BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde aynı eve iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.

Büyükçekmece'de bir şüpheli, 2 kez girdiği bir evden jeneratör çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis,

2 ay içinde 6 farklı eve giren şüpheli E.İ.'yi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.