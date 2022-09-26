Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

26.09.2022 17:14
Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

BÜYÜKÇEKMECE'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı engelli bakımevinde, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, "Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

Engelli bakım merkezinde kalan otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de vefat etti. Kurum yetkilileri tarafından ölümün doğal ölüm olduğu bildirildi. Ancak Kamera görüntülerini inceleyen aile, 5 yıldır engelli bakımevinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı için öldüğünü iddia etti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "24.07.2022 tarihinde özel bir bakım merkezinde meydana gelen olayın hemen ardından bakanımız Derya Yanık'ın talimatı ile idari soruşturma başlatılmıştır. Habere konu olan özel bakım merkezinden yaşanan hadise ile ilgili tüm bilgi ve belgeler istenmiş, konunun yerinde ve ivedi bir şekilde araştırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden bir şube müdürü ve bir meslek elemanı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili otopsi raporu beklenmekte olup, Bakanlığımız tarafından adli süreç yakından takip edilmektedir. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de bakımevinde dayak sonrası ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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