BÜYÜKÇEKMECE'DE SIKIŞAN OLTAYI ÇEKERKEN BALIK KURŞUNU EL KEMİĞİNE SAPLANDI - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE SIKIŞAN OLTAYI ÇEKERKEN BALIK KURŞUNU EL KEMİĞİNE SAPLANDI

26.08.2022 10:44
BÜYÜKÇEKMECE'DE SIKIŞAN OLTAYI ÇEKERKEN BALIK KURŞUNU EL KEMİĞİNE SAPLANDI

BÜYÜKÇEKMECE'de balık tutarken oltası sıkışan Engin Çağlayan, misinayı çekerek çıkartmaya çalışırken balık kurşunu el kemiğine saplandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de balık tutarken oltası sıkışan Engin Çağlayan, misinayı çekerek çıkartmaya çalışırken balık kurşunu el kemiğine saplandı. Çağlayan, "Belki de parmağımı kaybetmiş olabilirim. Bu saatten sonra balık tutmam" dedi.

Büyükçekmece sahilinde 20 Ağustos Cumartesi günü akşam 21.00 sıralarında balık tutmaya giden Engin Çağlayan'ın oltası denizin içinde takılı kaldı. Çağlayan oltayı sıkıştığı yerden çıkartmak için çekerken, misina koptu. Oltanın ucundaki balık kurşunu fırlayarak Çağlayan'ın eline saplandı. Elinden kanlar akan Çağlayan, ambulansla hastaneye gitti. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen el röntgeninde balık kurşununun kemiğe saplandığı belirlendi. Ameliyat olan Çağlayan'ın başparmağında kalıcı hasar oluşabileceği belirtildi.

"KİMSE İNANMIYOR"Balık kurşunuyla yaralandığına kimseyi inandıramadığını söyleyen Engin Çağlayan, "Oltayı başındaki kurşunla birlikte denize attım. Olta takılınca misinayı çekmeye başladım. 15 metre kadar çektim, sonra misina koptu. Balık kurşunu fırlayarak elime saplandı. Kan fışkırdı, bacanağım ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye gittim, yaklaşık 3 saat sürdü.  Tekrar ameliyat olacağım. Başparmağımın eklemleri parçalandığı için, ameliyatla demir takacaklar. Enteresan bir durum. Kim sorsa anlatıyorum, ultrason görüntüsü görene kadar, inanmıyorlar. Kalıcı bir hasar olup olmayacağı ameliyattan sonra belli olacak. Bu saatten sonra balık tutmam. İnsanlara olta takılınca misinayı çekmek yerine, kesmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Ameliyat, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE SIKIŞAN OLTAYI ÇEKERKEN BALIK KURŞUNU EL KEMİĞİNE SAPLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE SIKIŞAN OLTAYI ÇEKERKEN BALIK KURŞUNU EL KEMİĞİNE SAPLANDI - Son Dakika
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