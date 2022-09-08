Büyükçekmece'de kaza yapan çekici viyadükten düştü - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kaza yapan çekici viyadükten düştü

08.09.2022 11:43

Büyükçekmece'de bariyere çarpan tırın dorsesinden ayrılan çekici kısmı viyadükten düştü.

Büyükçekmece'de bariyere çarpan tırın dorsesinden ayrılan çekici kısmı viyadükten düştü.

TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 34 ZK 0852 plakalı tır, Beylikçayır Viyadüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesinden ayrılan tırın çekicisi, viyadükten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır şoförü, gerekli tedbirler alındıktan sonra bir itfaiye görevlisinin yardımıyla iple yukarı çekildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kaza yapan çekici viyadükten düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de kaza yapan çekici viyadükten düştü - Son Dakika
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