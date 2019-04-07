Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Başkan Akgün 6'ıncı Hizmet Dönemine Başladı

Büyükçekmece'de Başkan Akgün 6'ıncı Hizmet Dönemine Başladı

12 dakika önce

Büyükçekmece'de belediye başkanı seçilerek 6'ncı hizmet dönemine başlayan Hasan Akgün, "Çok heyecanlıyım, hizmet için ilk günkünden çok daha fazla heyecanlıyım.

Büyükçekmece'de Başkan Akgün 6'ıncı Hizmet Dönemine Başladı, System.String[]
Büyükçekmece'de belediye başkanı seçilerek 6'ncı hizmet dönemine başlayan Hasan Akgün, "Çok heyecanlıyım, hizmet için ilk günkünden çok daha fazla heyecanlıyım. İşimiz o kadar ağır ki çok daha örnek işler yapmak, çok çalışmak ve o örnek işleri devam ettirmek bundan sonra bizi çok daha fazla hizmet etmeye zorlayacaktır" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükçekmece'de belediye başkanı seçilen Hasan Akgün, geçtiğimiz gün düzenlenen törenle mazbatasını almıştı. 6'ıncı dönemine törenle başlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, ilk olarak belediye meclis üyeleri ile birlikte Büyükçekmece'nin 24 mahallesini gezerek ilçe halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Akgün ve belediye meclis üyeleri, daha sonra Büyükçekmece Belediyesi önünde düzenlenen törene geçti. 6'ıncı dönem için 6 kurban kesiminin ardından yapılan dua ile tören devam etti. Mazbata ve rozet takdiminin ardından Akgün, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, seçim sürecinde Büyükçekmece ailesi ile birlikte omuz omuza çalışarak kazandıklarını ifade ederek, "Allah çalışanlara verir. Niyetimiz hep hizmetti ve iyi niyetle yola çıktık ve Allah nasip etti. Miraç Kandili gecesi de 6'ıncı mazbatamızı almayı Allah nasip etti. Bu benim değil, bu Büyükçekmece ailemin mazbatası. Biz sadece önde bir hizmet kuluyuz. Bize vekalet verdiniz, o vekaletinizi yerine getirmek, size hizmet edebilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Çok heyecanlıyım, ilk günkünden çok daha fazla heyecanlıyım hizmet için. İşim ve işimiz o kadar ağır ki çok daha örnek işler yapmak, çok çalışmak ve o örnek işleri devam ettirmek bundan sonra bizi çok daha fazla hizmet etmeye zorlayacaktır. Gücümüzü birleştireceğiz, daha güzel işleri hem şehrimizde, hem ülkemizde hem de Avrupa Konseyi'nde daha çok çalışarak, daha çok hizmet yapmaya ant içtiğimi de sizlere ifade etmek isterim. Allah yolumuzu açık etsin" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:37 Kaynak: İHA

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