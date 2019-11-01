Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmada ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar parayı da yakaladı. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da işadamına lüks aracında silahlı saldırı
Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:32:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]