Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
7 saat önce
Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmada ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar parayı da yakaladı. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
(Murat Delice/İHA)
HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi