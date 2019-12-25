Büyükçekmece'de bekçinin silahla yaralanması soruşturmasında tutuklama - Son Dakika

Büyükçekmece'de otomobilden rastgele ateş açarak mahalle bekçisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'de dün bir eğlence mekanına giden iki kişi, yan masada oturanlarla tartışmaları üzerine dışarı çıkarıldı.

Bu kişilerden Şerafettin K. otomobille eğlence mekanından ayrılırken, yanındaki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.

Olay yeri yakınındaki 4 mahalle ve çarşı bekçisi duruma müdahale ederek, şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. Bu sırada ateş etmeyi sürdüren şüphelinin tabancasından çıkan mermi, bekçi U.K'nin karnına isabet etti.

Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheliler, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şerafettin K. (21) tutuklandı, E.E. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şerafettin K'nin emniyette 13, E.E'nin ise 6 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.