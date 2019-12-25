BÜYÜKÇEKMECE'DE BEKÇİYİ AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE BEKÇİYİ AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de kavga çıkarttıkları eğlence mekanını kurşunladıktan sonra olaya müdahale eden gece bekçilerinden U.K.'yi tabancayla vurarak ağır şekilde yaralayan iki şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BEKÇİYİ AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de kavga çıkarttıkları eğlence mekanını kurşunladıktan sonra olaya müdahale eden gece bekçilerinden  U.K.'yi  tabancayla vurarak ağır şekilde yaralayan iki şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi

Büyükçekmece'de 24 Aralık 2019 tarihinde saat 02.50 sıralarında meydana gelen olayda bir eğlence mekanına ateş eden bir otomobile müdahale eden gece bekçileri silahlı çatışmaya girmişti. Otomobilden açılan ateş sonucu gece bekçilerinden U.K. ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçarlarken yarım saatlik bir kovalamacanın ardından Silivri'de gözaltına alınmışlardı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Şerafettin K.(21) ile E.E.(22) olayla ilgili sorgulandı. Şüpheliler eğlenmek için gittikleri mekandan yan masada daha önce tanımadıkları kişilerle "Garson çağırma" yüzünden tartıştıklarını ve eğlence mekanı çalışanları tarafından dışarı atıldıklarını anlattı. Otomobillerine binen iki şüphelinin eğlence mekanına doğru ateş açtıkları bu sırada bölgede görev yapan gece bekçilerinin olaya müdahale ettikleri öğrenildi. Kendilerini durdurmaya çalışan bekçilere doğru ateş açan şüphelilerin bu sırada U.K.'yi yaraladıkları öğrenildi. Şüphelilerin sorgularında korkutmak amacıyla ateş ettiklerini söyledikleri belirtildi. Öte yandan otomobilde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca bulunmadı. Şüphelilerin silahı attıklarını söyledikleri belirtildi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerden Şerafettin K.'nın çeşitli suçlardan 13 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Diğer şüpheli E.E.'nin ise 6 polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından Şerafettin K. ile olay sırasında aynı otomobilde bulunan E.E. adliyeye sevk edildi. Şerafettin K. tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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- Aktüel görüntü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-ARŞİV

-Olay yeri


Büyükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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