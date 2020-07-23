Büyükçekmece'de benzin istasyonunun panosuna çarpan otomobil kamerada - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil benzin istasyonunun reklam panosuna çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Büyükçekmece- Silivri istikameti D-100 yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BY 748 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Y. seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. 19 yaşındaki Yusuf Y. 'nin kontrolündeki araç benzin istasyonunun girişinde bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçta sıkıştı. Sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, sürücünün sıkıştığı yerden çıkmasına yardımcı oldu. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul