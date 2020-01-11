BÜYÜKÇEKMECE'DE BİLEZİK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE BİLEZİK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE BİLEZİK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 saat önce

Ali ABLAY/ Büyükçekmece'de yolda yürüyen kadına bıçak göstererek kolundaki 2 bileziği çalan şüpheli yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BİLEZİK GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]

Ali ABLAY/ Büyükçekmece'de yolda yürüyen kadına bıçak göstererek kolundaki 2 bileziği çalan şüpheli yakalandı.

Olay 7 Ocakta Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan ve Arapça konuştuğu belirtilen bir şüpheli elindeki bıçağı kadına göstererek, kolundaki iki bileziği gasp etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken kadının ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin Abdülfettah K. olduğu ve aynı gün otobüsle Çatalca'dan Büyükçekmece'ye gittiğini tespit etti.  Abdülfettah K., Çatalca yolu üzerindeki Tepecik Mezarlığı'nın karşısında, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Abdülfettah K.'nın ifadesinde, çaldığı bilezikleri Çatalca'daki bir iş yerinin tuvaletine sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler, iş yerinin tuvaletine giderek bilezikleri ele geçirdi. Abdülfettah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin sevki

-Bileziklerin fotoğrafı


Büyükçekmece, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
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