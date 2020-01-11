Büyükçekmece'de bilezik gasp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ali ABLAY/ Büyükçekmece'de yolda yürüyen kadına bıçak göstererek kolundaki 2 bileziği çalan şüpheli yakalandı.

Olay 7 Ocakta Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan ve Arapça konuştuğu belirtilen bir şüpheli elindeki bıçağı kadına göstererek, kolundaki iki bileziği gasp etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken kadının ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin Abdülfettah K. olduğu ve aynı gün otobüsle Çatalca'dan Büyükçekmece'ye gittiğini tespit etti. Abdülfettah K., Çatalca yolu üzerindeki Tepecik Mezarlığı'nın karşısında, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Abdülfettah K.'nın ifadesinde, çaldığı bilezikleri Çatalca'daki bir iş yerinin tuvaletine sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler, iş yerinin tuvaletine giderek bilezikleri ele geçirdi. Abdülfettah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.