Büyükçekmece'de bilimsel yöntemle tarımın ilk adımı atıldı - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi arasında tarımsal eğitim programı işbirliği protokolü imzalandı. 2020 yılını "Tarım Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, protokol çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak bölge çiftçilerine, yatırımcılara ve genç girişimcilere eğitim verilmesini sağlayacak.



Büyükçekmece Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi arasında imzalanan tarımsal eğitim programı işbirliği protokolü çerçevesinde Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından tarımsal (bitkisel üretim, hayvansal üretim, bitki koruma, tarım makineleri, tarımsal yapılar ve sulama, tarımsal biyoteknoloji, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, gıda bilimi ve teknolojisi) konularda hazırlanacak eğitim programları çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimler ilgili bölge çiftçilerine, yatırımcılara ve genç girişimcilere verilecek. Eğitim programlarının ilki, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" olacak. Eğitimlere Şubat ayında başlanacak.



"2020'nin sonuna kadar Büyükçekmece'de tarımla ilgili çok güzel gelişmeler olacak"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, imzalanan protokolün İstanbul ve Büyükçekmece tarımı adına önemli olduğuna dikkat çekerek, "2020'nin sonuna kadar Büyükçekmece'de tarımla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Bu anlamda Namık Kemal Üniversitesi ile ilk adımı attık" ifadesini kullandı. Protokol imza törenine Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sezen Arat, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Alper Aydın, Büyükçekmece Belediyesi Tarım Şefi Ziraat Mühendisi Gözde Göçmen Öztürk katıldı. - İSTANBUL