Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Binada Patlama

Büyükçekmece'de Binada Patlama

2 saat önce

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Büyükçekmece'de Binada Patlama, System.String[]
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgiye göre, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği anlatıldı.

Patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

İtfaiye, Büyükçekmece, Güncel
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