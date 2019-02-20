Büyükçekmece'de Binada Patlama
2 saat önce
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İstanbul
Valiliği, Büyükçekmece
'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgiye göre, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi
Güvercin Sokak 7 numaralı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği anlatıldı.
Patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA
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