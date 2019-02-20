Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Binada Patlama - Güvenlik Kamerası

Büyükçekmece'de Binada Patlama - Güvenlik Kamerası

37 dakika önce

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgiye göre, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği anlatıldı.

Patlamada bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:47 Kaynak: AA

İtfaiye, Büyükçekmece, Güncel
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