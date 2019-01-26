Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2)

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu. Patlamanın meydana geldiği işyerinde sahte içki imal edildiği öne sürülürken polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor.





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