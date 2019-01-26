Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2)

Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2)

1 saat önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2), System.String[]
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada  ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu. Patlamanın meydana geldiği işyerinde sahte içki imal edildiği öne sürülürken polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz mu Var? 17 Yaşındaki Kız Çocuğu, Kardeşini Kurtarmak İçin Kendini Feda Etti

Kahraman Genç, İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı Son Dakika! Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:42:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]