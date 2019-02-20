Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Meydana Geldi.

Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Meydana Geldi.

51 dakika önce

- Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi.

Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Meydana Geldi., System.String[]
- Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

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