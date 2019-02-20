Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Meydana Geldi.
51 dakika önce
- Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi.
- Büyükçekmece
'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul
Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz
konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
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