Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Sonrası Yangın (4 Alevli Görüntüler Ek)
10 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul
DHA Büyükçekmece
'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:19 Kaynak: DHA
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