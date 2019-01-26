Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Sonrası Yangın (4 Alevli Görüntüler Ek)

Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Sonrası Yangın (4 Alevli Görüntüler Ek)

10 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Sonrası Yangın (4 Alevli Görüntüler Ek), System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Büyükçekmece'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
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