Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı

Atatürk Mahallesi'nde bir evin camına asılan ilginç pankart, vatandaşların dikkatini çekiyor. Evin camında "Dayıya ihanetin bedeli" yazılır bir pankart asılı duruyor. Durumun, bir dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı öne sürüldü.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"

Konu ile ilgili konuşan esnaf, "O dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik" dedi.

"BİRÇOK KİŞİ NEDENİNİ SORUYOR"

Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise "Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum" şeklinde konuştu.