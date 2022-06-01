Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı

01.06.2022 10:19

Büyükçekmece'de bir evin penceresine asılan "Dayıya ihanetin bedeli" yazılı pankart, bölgedeki insanlar tarafından merakla karşılandı. Konunun dayı ve yeğen arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı öne sürülürken pankartı görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor.

Atatürk Mahallesi'nde bir evin camına asılan ilginç pankart, vatandaşların dikkatini çekiyor. Evin camında "Dayıya ihanetin bedeli" yazılır bir pankart asılı duruyor. Durumun, bir dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı öne sürüldü.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"

Konu ile ilgili konuşan esnaf, "O dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik" dedi.

"BİRÇOK KİŞİ NEDENİNİ SORUYOR"

Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise "Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
ZEYTİNBURNU'NDA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA ZEYTİNBURNU'NDA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
Kaynak: İHA

Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de bir evin camına asılan 'Dayıya ihanetin bedeli' pankartı çevre halkında merak uyandırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:27 Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:19 Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı
10:18 Galatasaray, Matias Vargas'a talip oldu! Yıldız futbolcu asistleriyle Lig'e damga vurmuştu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
10:05 Edis konserinde duygusal anlar! Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı babasını tek başına görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement