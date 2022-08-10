BÜYÜKÇEKMECE'DE YANGIN ÇIKAN HALI SAHA DEPOSUNDA CESET BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE YANGIN ÇIKAN HALI SAHA DEPOSUNDA CESET BULUNDU

10.08.2022 09:49

BÜYÜKÇEKMECE'de bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra içeride inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangın, dün, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. İnceleme yapmak üzere içeri giren ekipler, yanmış bir cesetle karşılaştı. Ceset ihbarı üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin polisin araştırması sürerken, cesedin halı saha ile ilgisi olmayan birine ait olduğu belirlendi.

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de küle dönen halı saha deposunda ceset bulundu Büyükçekmece'de küle dönen halı saha deposunda ceset bulundu Sivas'ta yeni itfaiye binası hizmete açıldı Sivas'ta yeni itfaiye binası hizmete açıldı Hakkari'de hurdalıkta çıkan yangın 2 saatte söndürüldü Hakkari'de hurdalıkta çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Kaynak: DHA

İnceleme, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE YANGIN ÇIKAN HALI SAHA DEPOSUNDA CESET BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:59:39. #1.13#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE YANGIN ÇIKAN HALI SAHA DEPOSUNDA CESET BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement