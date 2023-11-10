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Olay İstanbul'da yaşandı! "Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu - Son Dakika

Olay İstanbul'da yaşandı! "Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu

10.11.2023 14:27  - Güncelleme: 15:19

Büyükçekmece'de bir kadın, mezar taşı yapan işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. O sırada yoldan geçen vatandaş, bir anda mezardan kalkan kadını karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AMACININ NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde yaşanan olayda saat 17.00 sıralarında bir kadın teşhir amaçlı yol kenarında bulunan boş mezarın içine girdi. Kadının amacının ne olduğu anlaşılamazken yoldan geçen bir vatandaşta kadının bir anda çıkmasıyla korktu. Kadın, kendisini gören işletme sahibi tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"GİTTİM BAKTIM Kİ İÇİNE UZANMIŞ"

Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, " Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. 'Beleş mezara mı girdiniz?' dedim" dedi.

İşte o anlardan kareler;

Büyükçekmece'de Bir Kadın Boş Mezara Girdi
Büyükçekmece'de Bir Kadın Boş Mezara Girdi
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Olay İstanbul'da yaşandı! 'Boş mezar bulsa girecek' deyimi gerçek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olay İstanbul'da yaşandı! "Boş mezar bulsa girecek" deyimi gerçek oldu - Son Dakika
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