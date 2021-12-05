Büyükçekmece'de genç kız göl kenarında ölü bulundu - Son Dakika

Üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki genç kız, Büyükçekmece Gölü yakınlarında ölü olarak bulundu.

Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından ölen kişinin Elif T. (20) olduğunu belirledi.

Elif T'nin cesedi, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenaze, genç kızın yakınlarına teslim edildi.

Elif T'nin, yarın Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

"Köprüden düştüğü endişesini taşıyoruz"

Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yapan aile yakını Rıza Altaylı, kesin ölüm sebebinin emniyet ve savcılıkça araştırıldığını belirterek, üniversiteye hazırlanan genç kızın dün saat 10.00'da dershaneye gitmek için evden çıktığını, akşam gelmemesi üzerine de ailesince arandığını söyledi.

Dün akşam Büyükçekmece Gölü'nde denizde ceset görenlerin emniyete bildirmesi üzerine kimlikten teşhis yapıldığını dile getiren Altaylı, " Hiçbir problemi olmayan, dersinde, okulunda, ailesinde son derece mütevazi ve mutlu olan bir genç kızımızdı. Ailesi de çok düzgün bir aile. Bir sabotaj ve buna benzer bir olay asla düşünmüyoruz. Psikolojik bir sorunu da yoktu. Sanki köprünün üzerinde fotoğraf çekmek için çıktığında dengesini kaybedip düştüğü ihtimalini ve endişesini taşıyoruz. İleriki günlerde olay netleşecek. Bir kasıt düşünmüyoruz, beklemiyoruz, tahmin etmiyoruz. Erken gitti, herkesi yasa boğdu ve üzdü. Acımız büyüktür." ifadelerini kullandı.

Elif T'nin dershane çıkışında tek başına mı ya da arkadaşlarıyla mı köprünün bulunduğu yere gittiğini bilemediklerini belirten Altaylı, kamera kayıtlarının incelendiğini, genç kızın gezerken dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini kaydetti.

Altaylı, Elif T'nin ağabeyi ve üniversite mezunu bir ablasının olduğunu söyledi.