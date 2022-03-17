Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu

17.03.2022 17:28

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de evde tartıştığı babasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs, babasının cesedi başında bekleyerek polise teslim oldu.

Büyükçekmece'de evde tartıştığı babasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs, babasının cesedi başında bekleyerek polise teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Hürriyet Mahallesindeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Hasan Tan (58) ile oğlu Şaban Tan (37) apartmanın giriş katındaki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında babasına sinirlenen Şaban Tan, yanında bulunan tabanca ile babası Hasan Tan'ı vurarak öldürdü. Evden silah seslerinin geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırarak evin içine girdi.

BABASININ CESEDİ BAŞINDA BEKLEYİP TESLİM OLDU

Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri, babasının cesedi başında bekleyen Şaban Tan'ı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmanın ardından eve giren sağlık ekipleri ise Hasan Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ekiplerin evde yaptığı çalışmaların ardından baba Hasan Tan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Tan'ın cenazesinin çıkışı sırasında yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Emniyete götürülen Şaban Tan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"SAKİN BİRİSİYDİ, ÖYLE BİR ŞEY YAPACAK BİRİSİ DEĞİLDİ"

Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan mahalle sakini bir kişi, "Sakin birisiydi, öyle bir şey yapacak birisi değildi, aralarında ne olduğunu bilmiyoruz. Bizde komşuyuz, aynı köylüyüz. Böyle bir şey umduğumuz bir insan değildi" dedi.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)

Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu

YORUMLAR
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Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdü Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdü BÜYÜKÇEKMECE'DE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ BÜYÜKÇEKMECE'DE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu - Son Dakika


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