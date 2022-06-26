Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde, ağabeyinin zihinsel engelli olduğunu ve acılarından kurtarmak için olayı gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de bir kişi ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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