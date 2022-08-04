BÜYÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DARBEDENE ÇEVREDEKİLERDEN MÜDAHALE - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DARBEDENE ÇEVREDEKİLERDEN MÜDAHALE

04.08.2022 09:40

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir kişi eşini kıskandığı gerekçesiyle sokak ortasında hakaret ederek darbetmeye başlayınca, çevredekiler araya girdi.

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir kişi eşini kıskandığı gerekçesiyle sokak ortasında hakaret ederek darbetmeye başlayınca, çevredekiler araya girdi. Polis ekiplerinin de müdahalesi ile saldırgan karakola götürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde Kamiloba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.A., eşi İ.A.'yı iş yerinden bir erkek arayınca kıskançlık krizine girdi. Otomobilini kenara çeken öfkeli eş, İ.A.'yı araçtan indirip hakaret etmeye başladı. A.A.'nın daha sonra darbetme girişiminde bulunması ile birlikte İ.A., ağlamaya başladı. Kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, karı kocayı ifadelerini almak üzerine polis merkezine götürdü. Eşinin şikayetçi olması üzerine hakkında işlem başlatılan A.A. hakkında önleyici tedbir kararları uygulanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-------------------------Karı koca tartıştığı sırada bir kişinin gelip müdahale etmesi-İ.A.'nın ağladığı anlar-Bir vatandaşın müdahale ettiği anlar

-Polis ekiplerinin şüpheliyi götürmesi


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Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DARBEDENE ÇEVREDEKİLERDEN MÜDAHALE - Son Dakika

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