BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR KİŞİ YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR KİŞİ YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Büyükçekmece'de torunuyla birlikte yürüyüşe çıkan Doğan Erişek (67) aniden bastıran yağmurdan korunmak için sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Büyükçekmece'de torunuyla birlikte yürüyüşe çıkan Doğan Erişek (67) aniden bastıran yağmurdan korunmak için sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğan Erişek(67) 8 yaşlarındaki torunuyla sahile yürüyüş yapmak için geldi. Sahilde dolaşırken aniden bastıran sağanak yağıştan kaçmaya çalışan Erişek ve torunu bir ağaç altına sığındı. Ağaca yıldırım düşmesi üzerine dede yere yığılırken, torunu ise büyük korku yaşadı. Dedeye ilk müdahaleyi bir kafenin çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yıldırımın çarptığı Erişek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayı anlatan kafe çalışanı, "Torunuyla birlikte burada geziyormuş, Yıldırım çarptı. Kafeye aldık müdahale ettik ama kurtaramadık. Kızını ziyarete gelmiş Bakırköy'de oturuyormuş normalde. Ecel onu burada yakaladı. 70 yaşlarında biriydi. Torununun durumu iyi şoka girmişti sadece" diye konuştu. Yıldırım düşen ağaçta hasar oluştuğu görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:45 Kaynak: DHA
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